Кабельный завод «Паритет» сообщил о формировании складского запаса термостойких кабелей и проводов серии ПарСил-180. Часть номенклатуры уже доступна к заказу и готова к отгрузке, в дальнейшем предприятие планирует увеличивать количество складских позиций.

Продукция предназначена для эксплуатации вблизи источников тепла и в условиях постоянно повышенной температуры. Кабели ПарСил-180 применяются для подключения промышленных печей, нагревателей, осветительного и вентиляционного оборудования, а также для межблочного монтажа. Провода могут использоваться внутри электротехнического оборудования и распределительных шкафов.

Диапазон рабочих температур продукции составляет от −60 до +180°C. Уточнить наличие и подобрать необходимое исполнение можно по электронной почте Parsil@paritet.su.