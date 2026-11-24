Компания «Импресс Флексиблз» построит в Домодедово производственный комплекс по выпуску гибкой упаковки из полимерных материалов и пластмасс. Для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок без проведения торгов в рамках региональной программы поддержки, предусмотренной постановлением правительства Московской области №272. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Компании предоставили земельный участок без проведения торгов. Благодаря этому механизму в Домодедове появится новое производство гибкой упаковки. Объем инвестиций в проект составит 850 млн рублей, будет создано свыше 50 рабочих мест. Планируемая мощность предприятия — от 2,5 тыс. тонн продукции в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь участка составляет 5,9 га. Проект предусматривает строительство одноэтажного производственно-складского комплекса площадью 10 тыс. кв. м. В его состав войдут производственный корпус, склады сырья и готовой продукции, технические и вспомогательные помещения.

Реализация проекта рассчитана на период с 2027 по 2036 год. При условии выполнения инвестиционных обязательств компания сможет выкупить предоставленный участок за 15% его кадастровой стоимости.

ООО «Импресс Флексиблз» работает на российском рынке с 1998 года и специализируется на производстве сложных видов и структур гибкой упаковки. Компания также разрабатывает собственные программные решения для отрасли.

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте региона.