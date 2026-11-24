В ходе проекта строительства подводно-подземного HVDC-соединения 400 кВ через Бискайский залив между энергосистемами Франции и Испании начался второй этап работ по прокладке подземной КЛ длиной 13 км от ППС Gatika до точки выхода на берег подводного участка соединения в муниципалитете Лемонис. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения, что позволяет избежать какого-либо воздействия на окружающую среду.

Подготовка к строительству была завершена в 2025 г., и первые 65 км в подводной КЛ проложены в сентябре текущего года. Самая длинная часть соединения, которое состоит из двух HVDC-кабельных систем пропускной способностью 2 ГВт (2 х 1 ГВт), пройдет под водой и имеет протяженность 300 км. HVDC-соединение свяжет испанскую ППС Gatika в районе Бильбао и французскую ППС Cubnezais на юго-западе Новой Аквитании в департаменте Жиронда. В соседнем департаменте Ланда предусмотрена прокладка подземной КЛ длиной 27 км для обхода подводного каньона.

Работы в море продлятся до лета 2027 г., также активно ведется строительство обеих ППС. Проект реализуется компанией Inelfe – совместным предприятием французского системного оператора RTE и испанского системного оператора REE.

Общая стоимость строительства HVDC-соединения оценивается в € 1,7-1,9 млрд, ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2028 г. Новое соединение увеличит пропускную способность связей между Францией и Испанией до 5 000 МВт и позволит повысить эффективность работы энергосистем обеих стран.

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