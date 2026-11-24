Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак встретился с Первым заместителем Председателя Кабинета министров Киргизской Республики Данияром Амангельдиевым. На мероприятии также присутствовали Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, представители Минэнерго, Минэкономразвития.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях ТЭК.

«Российско-киргизские отношения стратегического партнёрства и союзничества, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, продолжают динамично расширяться, охватывая всё новые сферы сотрудничества. Важно и дальше последовательно развивать коммуникацию, укрепляя связи в энергетике, экономике и других направлениях, что позволит обеспечить выгоду всем сторонам, а также создать новые возможности для устойчивого развития обоих государств. Россия готова и дальше тесно сотрудничать с киргизскими партнёрами, поддерживать регулярные контакты и координировать взаимные усилия для реализации совместного потенциала», – подчеркнул Александр Новак.