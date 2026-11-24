Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили модернизацию энергообъектов, обеспечивающих надежное электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области.

Энергетики реконструировали линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ: заменили 634 опоры, 35 км неизолированного алюминиевого провода на самонесущий (СИП), демонтировали устаревшие ячейки с масляными выключателями, установили интеллектуальные коммутационные аппараты (реклоузеры).

Реклоузер – специальное устройство, предназначенное для защиты и управления воздушной линией электропередачи, позволяющее в том числе выполнять повторное автоматическое включение ЛЭП при незначительных технологических нарушениях на энергообъектах.