«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более двух тысяч жителей Кировского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили модернизацию энергообъектов, обеспечивающих надежное электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области.
Энергетики реконструировали линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ: заменили 634 опоры, 35 км неизолированного алюминиевого провода на самонесущий (СИП), демонтировали устаревшие ячейки с масляными выключателями, установили интеллектуальные коммутационные аппараты (реклоузеры).
Реклоузер – специальное устройство, предназначенное для защиты и управления воздушной линией электропередачи, позволяющее в том числе выполнять повторное автоматическое включение ЛЭП при незначительных технологических нарушениях на энергообъектах.
«В результате выполненных работ повышена надежность и качество электроснабжения населенных пунктов Сухое, Верола, Бор, Низово, Кобона, Леднево, Черное, Белые Озерки, ДНП «Зеленый лес» и деревни Мостовая», — отметил первый заместитель директора — главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.