С января по сентябрь 2026 года специалисты «Россети Ленэнерго» установили 37 531 интеллектуальный прибор учета электроэнергии (ИПУ), из них 11 794 устройства смонтированы в Санкт-Петербурге, 25 737 — в Ленинградской области.

Интеллектуальные счетчики «Россети Ленэнерго» обеспечивают автоматизированную передачу данных потребления электроэнергии, включая поддержку многотарифного учета. Это исключает необходимость ежемесячной передачи показаний со стороны потребителей: информация автоматически направляется в сбытовую компанию, что повышает точность расчетов и упрощает процесс оплаты.

Монтаж ИПУ осуществляется в плановом порядке или по заявлению потребителей. Основания для бесплатной установки интеллектуального прибора учета – выход существующего счетчика из строя, истечение его межповерочного интервала или срока эксплуатации. Также «умные» счетчики устанавливаются, если ранее учет электроэнергии не был организован (прибор учета отсутствовал), и в случае нового технологического присоединения.

Для потребителей, ранее присоединенных к сетям «Россети Ленэнерго», работы по установке и замене счетчиков выполняются бесплатно. Дальнейшую эксплуатацию приборов также осуществляет электросетевая компания.

Подать заявку на бесплатную замену прибора учета можно на сайте компании, портале электросетевых услуг Портал-ТП.РФ или по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).

Обращаем внимание, что компания «Россети Ленэнерго» не устанавливает интеллектуальные приборы в многоквартирных домах – там работы проводит гарантирующий поставщик электроэнергии (сбытовая компания).