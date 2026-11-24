Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» c начала 2026 года выявили на опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Ростовской области 31 317 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).



Провайдеры устанавливают ВОЛС на энергообъектах без согласования с компанией, проектной документации и обследования опор. Эти действия не только незаконны, но и могут нанести существенный имущественный ущерб и вред здоровью людей. Провисание оптического кабеля может привести к авариям на энергообъектах и дорогах, если он соприкоснётся с автотранспортом. Незаконный монтаж линий связи создаёт дополнительную механическую нагрузку на опоры, что приводит к их деформации и падению. Это затрудняет оперативное техническое обслуживание и ремонт ЛЭП. Несогласованное размещение ВОЛС на энергообъектах, которые находятся под напряжением, также часто становится причиной несчастных случаев среди самих нарушителей.



Энергетики предупреждают о недопустимости самовольного монтажа линий связи и предлагают провайдерам легализовать телекоммуникационное оборудование через заключение договора аренды либо демонтировать его. В этом году с провайдерами заключены договоры на размещение их оборудования на 28 457 опорах.



«Россети Юг» напоминают: за незаконный подвес линий связи на энергообъектах нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к гражданско-правовой ответственности. О фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, анонимно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).