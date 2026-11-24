НИИ полимеров им. академика В. А. Каргина (предприятие под управлением ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, входит в Ростех) разработал отечественный герметик «Анатерм-509» для автомобильной промышленности. Новый состав позволит заменить импортные аналоги на роботизированных производственных линиях, обеспечит надежную герметизацию соединений и выдержит перепады температур от −60 до +150°C. Разработка поможет повысить надежность автомобилей и снизить зависимость российских автозаводов от зарубежных материалов.

Анаэробный состав разработан по заказу российских автопроизводителей для применения на роботизированных конвейерах заводов. С его помощью уплотняются и фиксируются неподвижные разъемные соединения из различных металлов и сплавов, например, болтовые или фланцевые.

В сравнении с импортными аналогами прослойки, сформированные из «Анатерм-509», отличаются большей эластичностью, прочностью и маслостойкостью. Состав не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от −60 °C до +150 °C. Кроме того, разработка прошла испытания на «термошок» в объеме 200 циклов и может применяться в двигателях внутреннего сгорания.

«Наши специалисты постоянно работают над созданием новых материалов и технологий, которые помогают снижать зависимость от зарубежных поставок и обеспечивать развитие отечественной промышленности. При этом мы стремимся не просто копировать существующие иностранные решения, а разрабатывать собственную продукцию с улучшенными характеристиками, отвечающую современным требованиям. „Анатерм-509“ — один из таких примеров. Новый герметик не только заменяет импортные аналоги, но и превосходит их по ряду свойств. Его применение позволит повысить качество конечной продукции и укрепить технологическую независимость страны», — отметили в Ростехе.

Герметик наносится на детали промышленным роботом или манипулятором по строго заданной траектории. Благодаря этому обеспечивается стабильная толщина шва изделия, равномерность нанесения, экономия материала и исключается контакт с ним человека.

«Анатерм-509» можно использовать даже на металлах, с которыми герметик обычно плохо сцепляется, а также для соединения деталей с большими зазорами. Для этого специалисты НИИ полимеров разработали специальные активаторы, которые помогают материалу быстрее затвердевать и улучшают адгезию с металлическими поверхностями.