Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») представил промежуточные итоги развития электрозарядной инфраструктуры в Калининградской области за 10 месяцев 2026 года. За этот период на электрозарядных станциях «Росатома» в регионе совершено более 27 000 зарядных сессий (в среднем — 2700 сессий ежемесячно), это на 143% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это также эквивалентно экономии более 150 тонн бензина и сокращению выбросов углекислого газа от автомобилей примерно на 350 тонн.

В соответствии с поручением Президента России Калининградская область является одним из пилотных регионов в развитии электромобильности. Развитие этой высокотехнологичной отрасли находится на особом контроле губернатора Алексея Беспрозванных. Госкорпорация «Росатом» и правительство самого западного региона России реализуют комплексный проект по переходу на электротранспорт и развитию зарядной инфраструктуры. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме между АО «ТВЭЛ» и правительством Калининградской области. Ключевая идея — связать в одну экосистему производство литийионных батарей для электромобилей (первая в России «гигафабрика» накопителей энергии), зарядную инфраструктуру (комплексы быстрых ЭЗС и розничную сеть станций), электромобили местной сборки, а также сервисы для пользователей — каршеринг, такси, аренду.

На территории региона построено уже порядка ста электрозарядных станций, в том числе 41 станция «Росатома» в девяти муниципальных образованиях— Немане, Гурьевске, Балтийске, Черняховске, Зеленоградске, Славске, Пионерске, Полесске, Краснознаменске и непосредственно в Калининграде. 30 станций ввело в эксплуатацию АО «ТВЭЛ», эти объекты объединены в полноценные электрозарядные комплексы различной мощности. Еще 11 ЭЗС установлены компанией «Росатом сеть зарядных станций» (ООО «РСЗС», входит Электроэнергетический дивизион «Росатома»). Такое распределение важно для целостного устойчивого развития региона в плане электромобильности: зарядная сеть охватывает не только областной центр, но и малые города и территории вдали от основных магистралей, что позволяет осуществлять комфортное передвижение на электромобиле в регионе и способствует активному развитию электромобильности.

За весь период работы более 3 тыс. электромобилистов, зарядились на ЭЗС госкорпорации «Росатом». Сегодня в регионе более 5,8 тыс. электромобилей и гибридов, то есть каждый второй электромобилист пользуется данной зарядной инфраструктурой. Доля рынка электрозарядных станций в регионе составляет более 35 % от общего количества ЭЗС. Суммарная установленная мощность ЭЗС «Росатома» составляет 4,4 МВт.

«Динамика потребления электроэнергии на зарядную инфраструктуру в Калининградской области подтверждает, что выбранная нами модель развития работает. Регион стал площадкой, где мы отработали ключевые технологические решения: станции с накопителями энергии и управление мощностью. Сегодня стоит задача не просто наращивать количество станций, а обеспечить управляемость инфраструктуры и её экономическую эффективность для оператора. При этом мы планомерно продолжаем развивать удобство зарядки и для пользователя, чтобы он мог предсказуемо зарядиться без лишнего ожидания и быть уверенным в доступности зарядки в нужный момент. Калининградская область показывает, как это можно делать системно. Мы готовы тиражировать этот опыт в других регионах и обеспечивать оборудованием под растущий спрос», - отметил директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов.

«Электромобиль — это не просто технологии, а новое качество жизни: чистый воздух, тишина и комфортная среда. Развивая зарядную сеть в Калининградской области, мы видим в этом свою социальную ответственность и ключевое условие для распространения электротранспорта, ведь водителю важно знать, что он сможет зарядиться там и тогда, где это необходимо. И особенно важно, что правительство региона уделяет этому большое внимание и хорошо понимает значимость развития этого направления», - отметил генеральный директор ООО «РСЗС» Валерий Маркелов.

Электромобильность - новое перспективное бизнес-направление «Росатома». Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» - управляющая компания Топливного дивизиона госкорпорации. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, «Росатом» ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды. Предприятия «Росатома» потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных металлов, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. На сегодняшний день общее количество станций достигло 305 ЭЗС, расположенных в 16 регионах России. 272 из них принадлежат ООО «РСЗС», еще 33 - АО «ТВЭЛ».

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе АО «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru