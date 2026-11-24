На заводе «ЗиО-Подольск» (Машиностроительный дивизион «Росатома») в Подмосковье завершено изготовление второго парогенератора для исследовательской ядерной установки «Многоцелевой быстрый исследовательский реактор» (МБИР), сооружаемой на площадке АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР», входит в Научный дивизион «Росатома»). На стройплощадку отгружена последняя партия этого типа оборудования (первая была отправлена Ульяновскую область в октябре).

Конструкция обратного парогенератора для МБИР существенно отличается от парогенераторов для флагманских АЭС «Росатома» с реакторами ВВЭР. Один парогенератор состоит из трех модулей, что позволяет минимизировать пространство для размещения оборудования внутри реакторной установки.

«Изготовление обратного парогенератора является значимым этапом комплекса работ по созданию инновационного исследовательского реактора МБИР. Парогенераторы относятся к ключевым компонентам реакторной установки и “ЗиО-Подольск”, участвуя в проекте, обеспечивает площадку уникальным оборудованием», – сказал руководитель «ЗиО-Подольск» Антон Лебедев.

Поставленное оборудование аналогично по конструкции парогенератору реакторной установки БОР-60, который с 1969 года успешно эксплуатируется на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (входит в Научный дивизион «Росатома»), являясь одной из самых востребованных отечественных установок для отработки топливного цикла, технологии натриевого теплоносителя, а также широкого спектра проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах.

«Парогенератор БОР-60 зарекомендовал себя в качестве надежного и технологичного аппарата. Он относится к парогенераторам обратного типа: натриевый теплоноситель течет внутри теплообменных трубок, а подача питательной воды и отбор перегретого пара производятся из межтрубного пространства. Положительный опыт эксплуатации послужил одной из ключевых причин выбора аналогичной конструкции парогенератора и для новой ядерной установки с реактором МБИР», – отметил заместитель руководителя по технологии – главный инженер дирекции сооружения объектов АО «ГНЦ НИИАР» Святослав Новиков.

Сооружение на площадке АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР», входит в Научный дивизион «Росатома») исследовательской ядерной установки МБИР – важнейший проект долгосрочного развития экспериментальной базы отечественной атомной отрасли, который позволит обеспечить лидерство России в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека. Установка МБИР как «машина времени» даст ученым мощный инструмент, чтобы моделировать и «заглядывать» в будущее поведения материалов в экстремальных условиях. Уникальные возможности реактора МБИР позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также помогут ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок четвертого поколения. Проект реализуется в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».

«ЗиО-Подольск» – крупнейший производитель сложного теплообменного оборудования для атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также атомного ледокольного флота. Входит в машиностроительный дивизион «Росатома».

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

Научный дивизион госкорпорации «Росатом» проводит новаторские фундаментальные и прикладные исследования для разработки ядерных и неядерных технологий (в том числе в сфере замыкания ядерного топливного цикла, термоядерного синтеза, ядерной медицины); создаёт наукоёмкие технологии как для нее, так и для других отраслей промышленности. Включает в свой состав 13 научно-исследовательских институтов и коммерческих компаний: АО «Институт реакторных материалов» (АО «ИРМ»), АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина», АО «Научно-исследовательский химический институт имени Л. Я. Карпова» (АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова») и другие. Они располагают развитой исследовательской инфраструктурой, а также собственным опытным производством, способным полностью воплотить научный замысел: от фундаментальных исследований до конструкторских разработок и опытных образцов. В сфере ответственности дивизиона – производство изотопной продукции, проведение материаловедческих испытаний, создание высокотехнологичного медицинского оборудования, новых конструкционных материалов. Реализуются проекты по коммерциализации перспективных наукоёмких технологий.

Национальный проект технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии» призван закрепить мировое лидерство России в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности. «Росатом» выступает системным интегратором атомной части национального проекта и отвечает за его реализацию. В частности, предполагается реализовать переход блока атомной индустрии на качественно новый уровень, создав не имеющую аналогов в мире двухкомпонентную ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, разработать линейку реакторов малой и средней мощности, а также прототип опытно-промышленного термоядерного реактора – токамака с реакторными технологиями, который откроет возможности для новых решений и направлений науки: от практически неисчерпаемого источника энергии до современных космических технологий. Еще одна задача – развить материаловедческую базу для атомной энергетики.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.