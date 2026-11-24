Современный квартал с жильем и социальной инфраструктурой построят в Хорошевском районе на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Подготовленный столицей проект комплексного развития более трех гектаров бывшей промзоны “Магистральные улицы” в Хорошевском районе позволит дать этой территории новую жизнь. Здесь появится комфортный городской квартал, где построят более 100 тысяч квадратных метров современной недвижимости. Около 78,3 тысячи квадратных метров придется на многоквартирные дома для нужд программы реновации. В шаговой доступности от них возведут здание образовательной организации на 1000 учеников. После ввода в эксплуатацию его передадут в столичную систему образования. На реализацию проекта КРТ отведут шесть лет», – рассказал Владимир Ефимов.

Во дворах двух разновысотных жилых комплексов оборудуют детские и спортивные площадки, а также обустроят зоны отдыха. На школьной территории появится спортивная зона с площадками для игровых видов спорта.

Участок находится в Хорошевском районе на севере Москвы в бывшей промзоне «Магистральные улицы» между 4-й и 5-й Магистральными улицами, Магистральным проездом и Проектируемым проездом № 6682. Рядом есть магазины, аптеки, кафе, отделения банков, медицинский и стоматологические центры, музыкальный лицей и другие объекты, которые будут востребованы новоселами. Поблизости также расположены две станции метро: «Хорошевская» Большой кольцевой линии и «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.