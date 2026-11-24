На выставочном стенде разговор об оборудовании быстро становится разговором о работе заказчика. Поместится ли новый выключатель на месте прежнего? Как поведёт себя кабель на кране, где он постоянно движется? За такими вопросами стоят испытания, доработка конструкции и опыт эксплуатации.

На Международном форуме «Электрические сети», который прошёл 17–19 ноября в московском «Тимирязев Центре», команда RusCable.Ru встретилась с партнёрами портала. На стендах мы говорили о том, как заводы отвечают на запросы заказчиков, доводят разработки до поставок и находят новые рынки.

ЗЭТО: генераторный комплекс уже заказан

Главным экспонатом ЗЭТО стал элегазовый генераторный распределительный комплекс ЭГРК-20 кВ. Он предназначен для коммутации цепей генератора. Как рассказали на стенде, заказ на комплекс уже размещён, поставку планируют на 2027 год.

У генераторного выключателя ВЭГ-20 кВ номинальный ток составляет 12,5 кА при естественном охлаждении, ток отключения — 100 кА. Аппарат прошёл квалификационные испытания, включая коммутационные по МЭК 62271-37-013. У предприятия есть реализованные проекты. Выключатель можно встраивать в существующее генераторное присоединение при замене импортного оборудования. Компоновку прорабатывают под конкретный объект. Элегазовый выключатель ВГТ-500 кВ проходит заключительный этап испытаний.

ЗЭТО участвует в МФЭС с 2019 года. На этот раз на стенде с заказчиками общались в том числе конструкторы, а завод встретился с представителями сетевых и генерирующих компаний и региональными дилерами. В Великих Луках, где сосредоточено производство, в 2027 году планируют запустить автоматизированный цех гальванических покрытий и новый цех гидравлических систем площадью 5 000 м².

ЭЛКА-Кабель: от сетей среднего напряжения до питания самолётов

Для сетей среднего напряжения ЭЛКА-Кабель представила силовой кабель «Парма» с теплостойкой композитной изоляцией. Как объяснил Илья Патрушев, руководитель направления «Кабели для стационарной прокладки», в её основе микрокрепированная перфорированная бумага с ламинированным слоем и пропиткой синтетическим составом. В коммунальных сетях, где «Парма» пришла на смену кабелю с бумажно-пропитанной изоляцией, более высокая допустимая температура длительного нагрева жил позволила увеличить пропускную способность линий при том же сечении. Компания испытала кабельную линию в сборе с соединительной и концевой муфтами. Усиленные муфты для неё разработала пермская МПК «Энергосфера».

Дмитрий Шишкин, руководитель направления «Специальные кабели», рассказал о кабеле, который в Шереметьево используют для подачи бортового питания самолётам на стоянке. У него усиленная полиуретановая оболочка и жилы шестого класса гибкости. Три фазные жилы расположены вокруг центральной жилы заземления. Также в конструкции присутствуют контрольные скрученные группы. На стенде компания показала и кабели для зарядных станций электромобилей, которые уже устанавливают в Пермском крае и за его пределами.

Отдельное направление — замена импортных кабелей на действующем оборудовании. Для предприятия из Челябинска компания изготовила кабель для роботов по японскому образцу. На морском погрузочном терминале в Санкт-Петербурге крановый кабель ЭЛКА-Кабель прошёл опытную эксплуатацию, и заказчик допускает его к серийным поставкам. Для одной из разработок в нефтяной отрасли заказчики передали образец немецкого кабеля. Специалисты изучили его конструкцию и материалы, провели испытания и разработали собственное исполнение.

Чувашкабель: общепромышленная линейка выходит в розницу

Чувашкабель вернулся к серийному выпуску кабеля ВВГ, в том числе в плоском исполнении, а также проводов ПуГВВ и ПВС и шнура ШВВП. Как рассказал Иван Мальцев, ведущий специалист отдела активных продаж завода, эти изделия востребованы и у промышленных заказчиков, и в быту. Весь производственный цикл проходит в Чебоксарах. В 2026 году завод через свой торговый дом начал продажи на Ozon и «Яндекс Маркете» и поставки в сеть «ВсеИнструменты.ру».

На стенде завод обсуждал и продукцию для промышленных заказчиков. Один из посетителей спросил об электрическом сопротивлении экранирующей плетёнки ПМЛ. Вопрос передали в технический центр, а на следующий день заказчик получил ответ.

В 2027 году Чувашкабель планирует увеличить продажи ВВГ, ПуГВВ, ШВВП и ПВС и продолжить развивать изделия по собственным техническим условиям, в том числе экранирующие плетёнки ПМЛ. Мальцев также рассказал о новых разработках радиочастотных кабелей и проводов серии МС. Выпуск проводов для солнечных батарей под собственным брендом Solwire завод уже освоил.

УНКОМТЕХ представил решения для кабельного электрообогрева

УНКОМТЕХ также принял участие в МФЭС 2026 и представил решения для кабельного электрообогрева. В этом направлении компания выпускает нагревательные секции. В состав такой секции входят греющий кабель, муфта и холодный ввод для подключения к питанию. Как это работает и в чём секрет, читайте в статье «Кабель с термостойкостью 1000 °С и КПД 100% в системах электрообогрева».