Энергоблок № 8 АЭС «Тяньвань», сооружаемый в Китае по российскому проекту ВВЭР-1200, готовится к загрузке ядерного топлива – накануне на блоке успешно завершен обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску – «горячая» обкатка реакторной установки.

«Успешное прохождение “горячих” испытаний реакторной установки подтвердило безопасную и эффективную работоспособность оборудования и технологических систем блока. Мы вышли на финишную прямую по подготовке энергоблока к физическому пуску. Далее предстоит провести ревизию основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока, после чего будет получено разрешение надзорного органа на загрузку топлива», – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.

Начало физического пуска блока № 8 запланировано на первый квартал 2027 года.

«Горячие» испытания реакторной установки – важнейший технологический процесс на этапе пуско-наладочных работ. При температуре более 260 градусов Цельсия проводится весь комплекс предпусковых испытаний: опробованы системы защиты первого и второго контуров от превышения давления, проведены испытания работы главных циркуляционных насосов на горячих параметрах реакторной установки, проверены системы электропитания собственных нужд.

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставила ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и №8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года. 8 октября 2026 года на энергоблоке № 7 АЭС «Тяньвань» начался энергопуск, блок выдал первые киловатты электроэнергии в энергосистему страны. В настоящее время блок работает на 100% мощности и идет 700-часовая демонстрационная эксплуатация, параллельно проводятся гарантийные испытания по подтверждению параметров РУ контрактным показателям. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 на АЭС «Тяньвань» успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющую компанию АО «Атомстройэкспорт», Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион проектирует и сооружает АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах; оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M); развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.