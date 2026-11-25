Датская компания NKT приступила к производству высоковольтных кабельных систем постоянного тока (HVDC) для проекта IJmuiden Ver Beta в Нидерландах. При изготовлении токопроводящих жил используется алюминиевая катанка Hydro REDUXA с пониженным углеродным следом. Об этом сообщила пресс-служба NKT 24 ноября 2026 года.

Заказчиком выступает нидерландско-германский оператор магистральных электросетей TenneT, заключивший контракт с NKT в 2023 году. Проект предусматривает создание кабельной системы постоянного тока напряжением 525 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ, XLPE). Она предназначена для передачи электроэнергии от морских ветроэнергетических установок в нидерландской части Северного моря к наземной электрической сети.

Для производства кабелей применяется алюминиевая катанка, изготовленная из Hydro REDUXA. Подтверждённый углеродный след материала составляет 3,7 кг CO₂-эквивалента на 1 кг алюминиевой катанки, что примерно на 40% ниже среднеевропейского показателя для аналогичной продукции. Для сравнения, среднемировой углеродный след производства первичного алюминия составляет около 14,4 кг CO₂-эквивалента на 1 кг металла.

Весь объём алюминия, закупаемого NKT у Hydro, сертифицирован по стандарту ASI Chain of Custody, обеспечивающему прослеживаемость цепочки поставок. При этом бокситы, глинозём и первичный алюминий поступают с горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, сертифицированных по стандарту ASI Performance Standard, устанавливающему требования к ответственному производству алюминия.

NKT и Hydro развивают сотрудничество в области низкоуглеродных материалов для кабельной промышленности с 2024 года. В апреле 2025 года компании заключили долгосрочное соглашение на поставку 274 тыс. тонн алюминиевой катанки в период с 2026 по 2033 год с возможностью увеличения объёмов. Оценочная стоимость соглашения составляет около €1 млрд в зависимости от количества поставляемой продукции и будущих цен на металл.

Использование алюминия с пониженным углеродным следом направлено на сокращение выбросов парниковых газов, связанных с производством материалов для высоковольтных кабельных систем.