ОАО «РЖД» завершило создание энергетической инфраструктуры для перевода участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре с тепловозной на электровозную тягу. На линии, соединяющей БАМ и Транссиб, построено 6 новых тяговых подстанций.

Последней к внешнему источнику электроснабжения подключена подстанция «Юность», возведенная на станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае. После проверок и испытаний силовое оборудование нового энергообъекта выведено в рабочий режим и готово подавать электроэнергию в контактную сеть. На рокаде завершаются строительно-монтажные работы. Уже установлено почти 11 тыс. опор контактной сети, смонтировано 599 км контактного провода и 1,7 тыс. км кабельных линий.

Движение поездов на электрической тяге между Волочаевкой-2 и Комсомольском-на-Амуре планируется запустить до конца текущего года. Использование электротяги улучшит логистику между Транссибом и БАМом, снизит эксплуатационные расходы и повысит надежность перевозок в направлении тихоокеанских портов Татарского пролива.

Напомним: электрификация на участках Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань ведется с 2023 года. Реализация проекта предусматривает строительство 15 и реконструкцию 2 тяговых подстанций, монтаж 1,7 тыс. км контактной сети.