Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества на 2026–2030 годы и протокол 11-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание прошло 25 ноября в Москве под председательством министра энергетики России Сергея Цивилева и министра электроэнергетики Пакистана Сардара Аваиса Ахмада Хана Легари, сообщило Минэнерго России.

Стороны обсудили возможность строительства гидроэлектростанции в Пакистане, расширение поставок российского энергетического оборудования и сотрудничество в нефтегазовой отрасли. По словам Цивилева, одним из ключевых условий для расширения поставок российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы, остаётся признание Пакистаном российских нефтегазовых стандартов.

В промышленной сфере ООО «МетПромСтрой» рассматривает варианты участия в модернизации металлургического комплекса в Карачи и прорабатывает технические и организационные решения. К проектированию комплекса планируется перейти после утверждения технических решений.

На пресс-конференции по итогам заседания Цивилев также обозначил направления сотрудничества в космической отрасли:

«Россия готова делиться опытом и наработками в области спутниковой навигации и связи, дистанционного зондирования Земли, пилотируемой космонавтики и космической техники».

По данным Минэнерго России, за девять месяцев 2026 года товарооборот между странами вырос на 11% и превысил 300 млн долларов США.