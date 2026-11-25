ПАО «Ростелеком» ищет подрядчиков для проектирования, оснащения и модернизации систем противопожарной защиты на объектах своих филиалов в 13 регионах. Начальная цена рамочного договора составляет 97,82 млн рублей. Закупку проводят среди субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает портал RosTender.info.

Заявки принимают до 30 ноября 2026 года. В перечень вошли филиалы в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в шести республиках – Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии.

Подрядчик подготовит рабочие проекты, поставит оборудование и материалы, выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Системы должны обнаруживать пожар, оповещать людей и управлять эвакуацией, а также включать автоматические установки пожаротушения и противодымную защиту. Проектирование по каждому заказу займет не более 30 календарных дней, остальные работы – не более 150 дней.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.