Первые звенья пути на перегоне Сковородино — Рейново уложили 24 ноября 2026 года, сообщил Минтранс Якутии. По словам генерального директора АО «АК „Железные дороги Якутии“» Василия Шимохина, работы развернуты на первых 20 км участка.

Первый этап проекта, рассчитанный на 2024–2028 годы, предусматривает реконструкцию железнодорожной ветки Сковородино — Рейново протяжённостью 68 км и станции Рейново. Работы выполняет Дирекция по ремонту пути Забайкальской железной дороги по договору с компанией «Железные дороги Якутии».

Реконструкция ветки входит в проект международного транспортного коридора «Мохэ (КНР) — Найба — Магадан». Его ключевым звеном должен стать переход Джалинда (Россия) — Мохэ (Китай). По словам Шимохина, коридор должен связать сырьевые и промышленные центры региона с Северным морским путём и портом Магадан и обеспечить круглогодичные грузоперевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.