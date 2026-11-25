ОАО «ВНИИКП» получено свидетельство на товарный знак «ВНИИКП», зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.



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