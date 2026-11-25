В деревне Будановка Золотухинского района Курской области построят второй пусковой этап комплекса «Социальный городок в местечке Свобода». ОКУ «УКС Курской области» объявило открытый конкурс на выбор подрядчика. Начальная цена контракта составляет 681,6 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект профинансирует субсидия федерального бюджета с софинансированием из бюджета Курской области. Заказчик принимает заявки до 9 декабря 2026 года. Работы начнут после заключения контракта и завершат до 31 декабря 2028 года.

Второй этап включает спальный корпус на 134 койко-места с отапливаемым переходом. Подрядчик также выполнит внутренние и наружные инженерные сети, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и пожаротушения, а также благоустройство территории.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.