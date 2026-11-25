В составе реакторной установки они будут генерировать пар, необходимый для вращения ротора и лопаток турбины.



В Сосновый Бор доставлены парогенераторы для строящегося энергоблока №3 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2. Четыре цилиндрических сосуда, каждый длиной по 13 и внутренним диаметром по 4,2 метров, суммарным весом более 1300 тонн, перевезены в промышленную зону города-спутника.



До начала монтажных операций они пройдут процедуру входного контроля. Специалисты атомной станции и компании-генерального подрядчика холдинга «ТИТАН-2» должны убедиться в высоком качестве поставленного оборудования, проверить комплектность груза, наличие необходимой документации и т.д. Проведенный в полном объеме входной контроль - один из важных факторов, который обеспечит надежность, эффективность и безопасность работы этого оборудования в последующие 60+ лет.

«По графику монтаж парогенераторов на штатное место должен быть выполнен в следующем году. Сейчас мы готовим необходимые для этой операции строительные конструкции: до весны планируем выполнить в здании реактора 8 специальных опор для размещения этого оборудования, по 2 опоры на каждый парогенератор. Учитывая вес самих парогенераторов и проектный объем воды и пара в их контурах, опоры будут основательными. Для их устройства потребуется 85 тонн стальной арматуры и 370 кубометров специального бетона», – отметил директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Константин Худяков.

Парогенераторы - первые единицы реакторной установки третьего блока, которые поступили в Сосновый Бор. Это оборудование, которое вместе с реактором запустит весь процесс производства электроэнергии, когда ядерная энергия превращается в тепловую, тепловая в механическую, а механическая в электрическую.

«Внутри каждого парогенератора – почти 11 тысяч теплообменных труб диаметром 16 миллиметров. Они создают поверхность нагрева площадью 6 000 квадратных метров. Суммарно четыре парогенератора будут производить почти 6,5 тысяч тонн в час насыщенного пара. Этого объема достаточно, чтобы не только приводить в движение ротор и лопатки турбины общим весом 675 тонн, но и заставлять их вращаться со скоростью 1500 оборотов в минуту», – объяснил заместитель главного инженера Ленинградской АЭС-2 по сооружению новых энергоблоков Алексей Мочалов.

По словам заместителя директора по капитальному строительству – начальника Управления капитального строительства ЛАЭС-2 Евгения Милушкина, следующий год даст старт масштабным работам по монтажу крупногабаритного технологического оборудования на самом важном объекте третьего энергоблока.

«2027 год пройдет под знаком реакторной установки. Нам предстоит смонтировать парогенераторы, установить в проектное положение компенсатор давления, главные циркуляционные насосы и другое оборудование. Ключевая операция 2027 года, монтаж корпуса реактора, запланирована на III квартал следующего года. Параллельно будем и дальше возводить двойную защитную оболочку, перекрытия, наполнять объект датчиками, системами безопасности и контроля, обеспечивающими системами, трубопроводами и так далее», – сказал он.

В общей сложности основные строительно-монтажные работы по зданию реактора и другим объектам энергоблока №3 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС будут проходить еще в течение двух лет. После этого энергоблок последовательно пройдет все обязательные этапы ввода в эксплуатацию.



Планируется, что первые киловатт*часы электроэнергии от нового объекта генерации начнут поступать в единую энергосистему России уже в 2030 году. После вывода энергоблока на номинальные параметры он будет ежесуточно передавать потребителям около 28 миллионов киловатт*часов электроэнергии. Важная продукция будет востребована для реализации крупных региональных инвестиционных проектов, обеспечит комфортные условия для работы сотен тысяч производств и миллионов домохозяйств.



В настоящее время Электроэнергетический дивизион «Росатома» ведёт сооружение шести новых энергоблоков большой мощности с реакторами ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-1200 на площадках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС для обеспечения планомерного роста доли атомной энергии в энергобалансе России до 25 % к 2045 году. В общей сложности до 2042 года запланирован ввод в эксплуатацию 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29 ГВт, в том числе, в восьми новых регионах - на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. В состав управляющей компании дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» входит 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью около 29,8 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт, АЭС с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения III+ ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000 ЛАЭС. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.



В настоящее время на Ленинградской АЭС находятся в работе энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблоки №1 и №2 ВВЭР-1200. Они несут суммарную нагрузку 4235 МВт. Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений. За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.