В д. Фенино обновили линию электропередачи для 100 семей частного сектора
Специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи. Данная линия питает сто домовладений частного сектора в деревне Фенино Раменского муниципального округа, в которых проживает около 300 человек.
Энергетики компании провели ремонт воздушной линии, запитанной от трансформаторной подстанции № 430. Специалисты заменили неизолированный провод протяженностью более 1030 метров на самонесущий изолированный провод. Также в ходе работ энергетики провели замену 25 железобетонных опор на новые.
Замена неизолированного провода на СИП снижает риск коротких замыканий при соприкосновении проводов и контакте с ветвями деревьев, а установка новых опор повышает устойчивость линии к механическим нагрузкам.
Для жителей деревни Фенино выполненные работы повышают надежность подачи электроэнергии в отопительный сезон.
«Деревня Фенино — это пример того, почему мы не делим потребителей на крупных и мелких. Сто домовладений, около трехсот жителей — для нас это не статистика, а люди, для которых стабильный свет в доме определяет качество повседневной жизни. Программа капитального ремонта в частном секторе для нас так же приоритетна, как и модернизация крупных питающих центров, потому что надежность энергетики складывается из надежности каждой линии, каждого провода, каждой опоры. Мы продолжим эту работу системно, с опережением, до наступления пиковых нагрузок», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.