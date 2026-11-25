Специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи. Данная линия питает сто домовладений частного сектора в деревне Фенино Раменского муниципального округа, в которых проживает около 300 человек.

Энергетики компании провели ремонт воздушной линии, запитанной от трансформаторной подстанции № 430. Специалисты заменили неизолированный провод протяженностью более 1030 метров на самонесущий изолированный провод. Также в ходе работ энергетики провели замену 25 железобетонных опор на новые.

Замена неизолированного провода на СИП снижает риск коротких замыканий при соприкосновении проводов и контакте с ветвями деревьев, а установка новых опор повышает устойчивость линии к механическим нагрузкам.

Для жителей деревни Фенино выполненные работы повышают надежность подачи электроэнергии в отопительный сезон.