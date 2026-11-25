В Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», состоялся Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего — 2026». Масштабное отраслевое событие объединило представителей промышленных предприятий, образовательных организаций и молодых специалистов. В мероприятии приняли участие представители ЗАО «ЗЭТО»: директор по персоналу Надежда Якушева и ведущий специалист по персоналу Екатерина Лунёва.

Одним из ключевых событий деловой программы стало участие Надежды Вячеславовны в качестве эксперта в панельной дискуссии «Карьерный GPS-навигатор: как не заблудиться в лабиринте инженерных карьер». Участники обсудили вопросы профессионального самоопределения молодёжи, привлечения и удержания молодых специалистов на промышленных предприятиях, а также создания условий для их профессионального роста.

Особое внимание было уделено кадровым вызовам, с которыми сталкиваются предприятия, расположенные в небольших городах. Представляя ЗЭТО и Великие Луки, Надежда Вячеславовна поделилась опытом и взглядом работодателя на то, как заинтересовать молодое поколение инженерными и техническими профессиями, раскрыть потенциал молодых сотрудников, помочь им адаптироваться в производственной среде и выстроить долгосрочную профессиональную траекторию.

В рамках воркшопа «Скилл Лаб» Надежда Вячеславовна рассказала школьникам и студентам о молодёжном инженерном форуме «СпектрУМ», инициатором и организатором которого выступает ЗАО «ЗЭТО». Участники познакомились с концепцией форума и его основными образовательными направлениями. Особое внимание было уделено модели взаимодействия «школа — вуз — предприятие», направленной на укрепление связи между образовательной средой и промышленностью.