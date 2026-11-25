В селе Жипковщина Читинского округа после обращений жителей по поводу низкого уровня напряжения специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» проводят мероприятия по улучшению качества электроснабжения.

Важнейший фактор, ставший причиной низкого напряжения, – участившиеся с наступлением холодов случаи набросов на воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и бездоговорного потребления электроэнергии. Только в ходе одного рейда, который энергетики на днях провели в селе, выявлено 11 случаев набросов на ЛЭП и 2 факта безучётного потребления электроэнергии, когда жители самовольно подключили к электроснабжению свои объекты, отключенные ранее. По всем фактам составлены акты, ведётся претензионная работа. Подобные действия жителей не только ухудшают качество напряжения для всех потребителей, но и перегружают оборудование. Как следствие, на энергообъектах срабатывает автоматическая защита или происходят технологические нарушения. Бригады филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» оперативно устраняют их, но при повторном превышении максимальной установленной мощности ситуация повторяется.

Для исключения случаев энерговоровства путём набросов в 2027 году энергетики планируют заменить обычный провод на самонесущий изолированный. Он помешает незаконно подключиться к сети, и в то же время положительно повлияет на качество и надёжность электроснабжения жителей Жипковщины.

Кроме того, энергетики рекомендуют жителям не превышать допустимую мощность: её значение указано в договоре технологического присоединения или технических условиях, а также в договоре энергоснабжения с АО «Читаэнергосбыт». Нужно проанализировать, хватает ли мощности для фактического потребления: в доме могут появляться новые электроприборы или устанавливаться электрообогрев. Напомним, соблюдение технических условий — обязанность собственников участков по закону. И если мощности не хватает, необходимо подать заявку на её увеличение на Портале электросетевых услуг: портал-тп.рф.

Энергетики анализируют поступающие заявки и на их основании могут принять решение, необходимо ли увеличение трансформаторной мощности подстанций или пропускной способности ЛЭП.