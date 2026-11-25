«Газпром» ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции. Мощность установки - 110 МВт.

В торжественном мероприятии приняли участие Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Южно-Якутская ТЭС строится в п. Чульман Нерюнгринского района Якутии. Предприятие обеспечивает поставку электроэнергии в Объединенную энергосистему Востока России. В первую очередь, для электрификации стратегически важной для России инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, развитием которой занимается ОАО «РЖД».

Для работы новая электростанция использует экологичный энергоноситель – природный газ. Надежные поставки газа на станцию обеспечиваются из газопровода «Сила Сибири». При полном развитии общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт. Предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок – двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт.