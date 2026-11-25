«Газпром» ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции
«Газпром» ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции. Мощность установки - 110 МВт.
В торжественном мероприятии приняли участие Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.
Южно-Якутская ТЭС строится в п. Чульман Нерюнгринского района Якутии. Предприятие обеспечивает поставку электроэнергии в Объединенную энергосистему Востока России. В первую очередь, для электрификации стратегически важной для России инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, развитием которой занимается ОАО «РЖД».
Для работы новая электростанция использует экологичный энергоноситель – природный газ. Надежные поставки газа на станцию обеспечиваются из газопровода «Сила Сибири». При полном развитии общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт. Предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок – двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт.
«На Дальнем Востоке сейчас строится 4,3 ГВт новых мощностей — это огромная работа, и «Газпром» вносит в неё свой большой вклад. За счёт новой энергетики будет обеспечиваться единая энергосистема Дальнего Востока, электрификация железной дороги, по которой пойдут наши грузы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это даст возможность нашей экономике активно работать. Подчеркну, что направление Дальнего Востока сегодня является одним из главных приоритетов. Я знаю, как умеют трудиться люди, которые живут и работают в Якутии. Благодарю ПАО "Газпром" и Правительство Якутии и всех жителей республики — только сообща можно реализовывать такие амбициозные проекты. Низкий вам поклон и слова благодарности за ваш труд на благо страны», — подчеркнул Сергей Цивилев.