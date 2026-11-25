В рамках инвестиционной программы акционерного общества «Оренбургкоммунэлектросеть» обновляется энергетическая инфраструктура в районном центре Ташле.

Сотрудники Ташлинского района электросетей реконструировали почти 2 км линий электропередачи: установили 68 опор, смонтировали 2,6 км изолированного провода. В этом году работы проводились по улицам Красноармейской, Южной. В 2027 году энергетики планируют продолжить обновление электросетевых объектов села.

Плановая модернизация электросетевой инфраструктуры повышает надежность электроснабжения потребителей, создает резерв мощности для подключения новых абонентов. На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов в Оренбургской области акционерное общество «Оренбургкоммунэлектросеть» направит около полумиллиарда рублей. До конца года энергетики обновят более 78 км линий электропередачи и 29 трансформаторных пунктов.