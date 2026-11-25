На четвертом энергоблоке Белоярской АЭС в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 началась опытно-промышленная эксплуатация рециклированного уран‑плутониевого топлива, т.е топлива, изготовленного с использованием плутония, наработанного и выделенного из облученной топливной сборки, которая на предыдущем этапе уже отработала в этом же реакторе БН-800.

Впервые в мире на примере энергетического реактора большой мощности была доказана работоспособность концепции замкнутого ядерного топливного цикла, подразумевающей, что в работающем быстром реакторе в ядерном топливе в результате облучения образуется плутоний. Этот плутоний после того, как отработавшее топливо покидает реактор, можно выделить и на его основе сформировать уже свежее топливо для этого же энергоблока. Процесс можно повторять раз за разом неограниченно.

Ранее уже была отработана технология, в ходе которой облученное в традиционных, так называемых тепловых реакторах, топливо перерабатывалось и в составе свежего топлива загружалось в быстрый реактор без повторной переработки. Однако в этом случае не достигались все преимущества многократного рецикла ядерного топливного, позволяющего снять ограничение по ресурсной базе урана и получить неисчерпаемый источник энергии.

«Сегодня в замыкании ядерного топливного цикла на быстрых реакторах мы перешли от теории к практике.Преодолев очередной технологический рубеж, мы доказываем жизнеспособность самой модели «возобновляемой» атомной энергетики. Она позволит обеспечить растущие потребности в электроэнергии без пропорционального увеличения нагрузки на природные ресурсы и наращивания объемов радиоактивных отходов. Таким образом, замкнутый ядерный топливный цикл – это не только эффективное использование урана и плутония, но и системное решение экологических задач. Успешная эксплуатация уникальной сборки в БН‑800 – прямой вклад в технологическую готовность будущих реакторов IV поколения, включая строящийся серийный энергоблок БН‑1200М, который заработает уже в следующем десятилетии. Это важный шаг к тому, чтобы атомная генерация стала стратегическим источником энергии для человечества», – прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Также важно, что новая опытная топливная кассета была изготовлена с использованием оптимизированной технологии получения плутония, что уменьшило общее количество технологических операций при полном сохранении качества топлива. Такой подход повышает экономическую эффективность переработки и снижает технологическую сложность замыкания топливного цикла. Все работы по загрузке опытных ТВС проводятся в координации с Ростехнадзором и в полном соответствии с лицензионными документами регулятора.

Замыкание ядерного топливного цикла имеет особое значение в условиях растущего мирового спроса на уран и дефицита природных ресурсов. Один из сценариев МАГАТЭ предполагает рост атомной генерации к 2050 году более чем вдвое, до 890 ГВт установленной мощности. По оценкам аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития весь потенциал разведанных запасов урана (примерно 8 млн тонн) может быть исчерпан уже к 2060–2090 годам. При таких условиях в долгосрочной перспективе только замыкание ядерного топливного цикла способно обеспечить ядерным топливом растущий мировой спрос на ядерную энергетику.

Серийное изготовление МОКС-топлива для БН-800 организовано на площадке Центра компетенций по созданию технологий для замыкания ядерного топливного цикла в Железногорске (входит в дивизион «Экологические решения»). На предприятии также идет создание новых мощностей для изготовления МОКС-топлива для первого в мире реактора на быстрых нейтронах большой мощности БН-1200М. Поставщиком МОКС-топлива для Белоярской АЭС выступает АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»).

Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.