Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 545 кВт мощности исследовательскому центру во Всеволожском районе Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ. Энергетики построили и оборудовали блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с устройством автоматического ввода резерва двухстороннего действия на межсекционном выключателе, а также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».