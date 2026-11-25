Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Назрани.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией 7,6 тысячи жителей двух административных округов – Насыр-Кортского и Гамурзиевского. Кроме того, ЛЭП имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения города: от ее стабильной работы зависит не только бытовой комфорт горожан, но и функционирование критически важной инфраструктуры – пяти школ, детского сада, пожарной части, Центра медицины катастроф, а также водонасосных станций. Любое технологическое нарушение на участке может затронуть сразу несколько критически важных сфер жизнедеятельности муниципалитета.

Энергетики заменили на линии электропередачи 10 дефектных опор, 77 поврежденных изоляторов, а также смонтировали почти четыре километра самонесущего изолированного провода (СИП) вместо ветхого алюминиевого. Использование СИП снижает риски нештатных ситуаций благодаря его устойчивости к сильным порывам ветра, налипанию снега и обледенению. Защитная изоляция исключает вероятность коротких замыканий при падении веток или схлестывании проводов, а также сводит к минимуму риски травматизма среди населения и животных. Помимо этого, применение современного провода российского производства сокращает потери электроэнергии и защищает инфраструктуру от незаконных подключений.

«Назрань – крупнейший город республики, нагрузка на электросетевой комплекс здесь растет с каждым годом. Капитальный ремонт этой линии электропередачи – еще один шаг к повышению устойчивости распределительной сети муниципалитета. Обновление оборудования поможет минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций на участке, от которого зависит комфорт тысяч жителей и работа важных учреждений», – подчеркнул директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Кимран Котиков.

Ремонт ЛЭП выполнен в рамках Программы технического обслуживания и ремонта филиала «Ингушэнерго» на 2026 год.