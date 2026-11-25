«Россети Юг» – «Волгоград» (АО «ВМЭС») предоставили 250 кВт дополнительной нагрузки Волгоградскому региональному отделению Поволжского филиала российской телекоммуникационной компании. В результате заявленная мощность потребителя увеличилась в два раза – до 500 кВт.

Для этого энергетики построили две кабельные линии напряжением 0,4 кВ и общей протяжённостью почти 1,5 км. Благодаря проведённым работам дополнительную электроэнергию получил телекоммуникационный центр потребителя, где в том числе будет размещено большое количество специализированного оборудования.

Отметим, что ввод новой техники в эксплуатацию запланирован на март 2027 года. Таким образом, волгоградская электросетевая организация внесла вклад в обеспечение качественной работы мобильной связи для жителей Волгограда.