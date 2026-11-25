В Красноярске состоялась ежегодная конференция «День поставщика РусГидро». В очном формате участие в ней приняли 220 организаций, представители которых приехали на мероприятие из разных регионов страны, а также более 400 подключились онлайн. Среди участников — представители компаний, задействованных в строительных проектах, эксплуатации гидротехнических сооружений и оборудования, тепловой генерации, в сфере информационных технологий и в других направлениях деятельности.

Конференция ежегодно знакомит рынок с системой закупок энергохолдинга и помогает поставщикам войти в число его партнёров. В РусГидро действует единая система аккредитации поставщиков, которая сокращает сроки рассмотрения заявок участников закупок и снижает число ошибок при подготовке заявок. На сегодняшний день в системе аккредитовано порядка 9,5 тысяч компаний.

Представители РусГидро рассказали о специфике и перспективах закупок Группы, о том, как устроена закупочная деятельность, какие ключевые проекты реализуются и планируются к реализации в ближайшее время. Особое внимание уделено работе с проектами на Дальнем Востоке, где согласно стратегии социально-экономического развития прогнозируется рост потребления электрической энергии при высоком износе инфраструктуры макрорегиона. РусГидро в ДФО возводит новые, модернизирует и реконструирует существующие объекты генерации и электросетевого комплекса. Это формирует долгосрочный спрос на поставки оборудования, работ и услуг. При этом объём конкурентных закупок ежегодно увеличивается, что расширяет возможности для поставщиков.

Также в ходе мероприятия участники обсудили работу на электронных торговых площадках «Росэлторг», «Российский аукционный дом» и типовые ошибки участников закупок при подаче заявок.

Компания проводит конференцию «День поставщика РусГидро» с 2016 года. За это время её участниками стали представители более 2000 российских и иностранных компаний.

Александр ЧАРИКОВ, заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата Председателя Правления РусГидро: