Энергетики филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) восстановили электроснабжение острова Южный в Поронайском районе, нарушенное в результате мощного циклона.

Сильный ветер и мокрый снег привели к интенсивному гололедообразованию на проводах линии электропередачи напряжением 10 кВ. Под тяжестью наледи три провода обрушились в реку Поронай, и остров осталась без электроснабжения. Восстановительные работы осложнялись тем, что участок ЛЭП проходит непосредственно над рекой, а в зимний период навигация на остров затруднена.

«Протяженность участка ЛЭП над рекой составляет около 350 метров. В зимний период навигация на остров почти невозможна, тяжелую технику туда не доставишь. С помощью аэробаржи доставили канаты на остров, привязали к ним провода ЛЭП. Чтобы они не утонули в реке, присоединили к ним буи, и уже на другой стороне с помощью техники провели натяжение проводов», — рассказал начальник Поронайского района электрических сетей филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Николай Козлов.

Работы продолжались до поздней ночи. В операции было задействовано 15 человек и 5 единиц техники. Содействие энергетикам оказали администрация Поронайского района, МЧС России по Сахалинской области и местные предприниматели. На период восстановительных работ электроснабжение потребителей острова обеспечивалось автономным источником электроснабжения.