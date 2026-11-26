Руководители коммерческих подразделений ООО «ЭКМ Холдинг» и ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» приняли участие в 49-м форуме ЭТМ, который прошёл 24 ноября 2026 года в Казани.

Форум объединил производителей электротехнической продукции, поставщиков оборудования и представителей промышленных предприятий. В выставочной части приняли участие более 150 российских и зарубежных производителей электротехники, оборудования для инженерных систем и промышленной автоматизации.

В «ЭКМ Холдинге» отметили, что участие в отраслевых форумах позволяет напрямую общаться с партнёрами и заказчиками, обсуждать их требования к продукции и определять направления дальнейшего сотрудничества.