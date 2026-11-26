В Саранске состоялась рабочая встреча Главы Республики Мордовия Артема Здунова с генеральным директором «Россети Волга» Александром Гавриловым. Участники рассмотрели вопросы надежного функционирования энергосистемы республики в осенне-зимний период, проведение консолидации электросетевых активов, а также ход реализации крупных проектов по технологическому присоединению потребителей региона.

В текущем году «Россети Волга» обеспечили электроснабжение крупных предприятий промышленности, АПК и перерабатывающей отрасли, систем освещения, связи, учреждений здравоохранения и других социально значимых объектов общей мощностью свыше 17,2 МВт.

Завершено технологическое присоединение учреждений первичной медицинской помощи – 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечено электроснабжение птицеводческой площадки и комплексов по выращиванию бройлеров, производственной площадки свиноводческого племенного центра, сыродельных цехов. Готовится к реализации проект электроснабжения предприятия оптической промышленности мощностью 19,6 МВт.

«В преддверии осенне-зимнего периода энергетики провели комплекс мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса – ремонт оборудования, расчистку трасс линий электропередачи, укомплектование аварийного резерва. Важно отметить, что компания «Россети Волга» обеспечивает надежную инфраструктурную основу для развития экономики и социальной сферы Мордовии», – сказал Артем Здунов.

«Мы полностью осознаем ответственность за надежное электроснабжение потребителей и реализацию проектов, значимых для экономики республики. Компания готова к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок, что подтверждено получением паспорта готовности, и продолжит работу технологическому присоединению новых объектов, имеющих ключевое значение для региона», – отметил Александр Гаврилов.

В совещании также приняли участие члены Правительства республики, представители компании «Россети Волга». Стороны договорились продолжать открытый диалог, направленный на реализацию важных для региона проектов в сфере энергетики.