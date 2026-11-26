В Орловской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Харьков продолжает реализацию крупного инфраструктурного проекта – строительство современной четырехполосной дороги II категории в обход областного центра.

Общая готовность объекта составляет 52%. Силами подрядной организации уже переустроено 27 инженерных коммуникаций из имеющихся 33. Практически завершены земляные работы в объеме 1,8 млн. кубометров. Построено 27 водопропускных труб (всего предусмотрено 31). Выполнено устройство 18 локальных очистных сооружений, что составляет 100% от необходимого объема.

На участке протяженностью более 9 км устроен верхний слой основания из асфальтобетона, а на отрезке протяженностью более 8 км устроено покрытие в два слоя из асфальтобетона объемом более 36 тыс. тонн.

Что касается искусственных сооружений, то на сегодняшний день работы выполнены почти на 60%. На мостах через ручей Норов, реку Цон, путепроводах через две региональные дороги и федеральную трассу М-2 «Крым» полностью смонтированы балки пролетных строений. Сейчас на указанных объектах выполняется отсыпка конусов и грунта на сопряжениях сооружений с насыпью дороги.

Продолжается возведение двух разноуровневых транспортных развязок в районе деревень Альшанские Выселки и Ледно, которые обеспечат удобный съезд с основного хода дороги на федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 Орёл – Брянск – Смоленск.

При строительстве автодороги особое внимание будет уделено экологической составляющей, поэтому предусмотрено устройство шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений. В рамках компенсационного озеленения планируется выполнить посадку 210 саженцев сосны, туи, можжевельника. По обеим сторонам проезжей части установят сетчатое ограждение, что позволит предотвратить выход диких животных на оживленную автотрассу.

Подчеркнем, что новая объездная трасса общей протяженностью 16,3 км с двумя транспортными развязками, 13 мостами и путепроводами позволит вывести транзитный транспорт с городских улиц (а это порядка 15 тыс. автомобилей ежедневно) и значительно сократит количество заторов в Орле. Вместе с тем повысится уровень безопасности для всех участников дорожного движения.

Согласно заключенному государственному контракту, объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2028 года, однако, учитывая его высокую социальную значимость, подрядная организация прилагает усилия по сокращению сроков строительства.