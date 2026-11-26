Ведущий российский компаундер по итогам 9 месяцев 2026 года более чем в два раза нарастил ассортимент ТЭП-компаундов для двухкомпонентного литья с адгезией к ПП, ПА и АБС. Компания высоко оценивает потенциал рынка эластомеров с адгезией к различным полимерам и помимо развития существующих сегментов прорабатывает выход в ниши ТЭП-компаундов с адгезией к ПС и ПУ.

«Мы поставляем потребителям более 15 различных марок ТЭП-компаундов с адгезией к полипропилену, полиамиду и АБС-пластикам. По сравнению с тремя кварталами прошлого года их отгрузки выросли на 9%. Это говорит о высоком интересе российских производителей к качественным отечественным решениям в данном сегменте», — отмечает Майя Шиошвили, руководитель отдела развития рынка Торгового дома «Полипластик».

В продуктовом портфеле компании на сегодняшний день представлены марки ТЭП-компаундов с адгезией к полипропилену с твердостью от 10 до 95 единиц по Шору А, температурным диапазоном эксплуатации изделий от −60 до +90°C. Материалы находят широкое применение в автомобилестроении, при производстве медицинских изделий, ручного инструмента, бытовых изделий. ТЭП-компаунд с адгезией к полиамиду и АБС-пластикам выведен на рынок два года назад. Устойчивый к истиранию, атмосферостойкий материал сегодня используется для производства противоскользящих накладок корпусов электроинструментов, рукояток ручных инструментов, элементов средств индивидуальной защиты. Потенциальную емкость российского рынка термоэластопластов с адгезией к различным полимерам эксперты ведущего российского компаундера оценивают в 2–2,5 тыс. тонн в год. Компания планирует расширять свое присутствие в сегменте эластомеров с адгезией к ПП, ПА и АБС-пластикам, а также сосредоточиться на решении сложных задач и изучении потенциала ниш, в которых российские компаундеры практически не работают. В качестве таких направлений называются ТЭП-компаунды с адгезией к полистиролу и полиуретану. Для первого сегмента в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» уже разработан ряд материалов для первичного входа в рынок. Второй сегмент относится к узкоспециализированным маркам, по которыми ведущий российский компаундер готов активно сотрудничать с производителями изделий, в том числе и при разработке новой продукции.