Проект направлен на повышение эксплуатационной надёжности оборудования АЭС, как одного из ключевых приоритетов в подходах к безопасности на предприятиях «Росатома».



На энергоблоках №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 внедрена система предиктивной аналитики оборудования атомной станции, позволяющая увидеть потенциальную проблему в работе оборудования ещё до её возникновения.



Проект стартовал ранее на энергоблоке №1 Нововоронежской АЭС-2, а впоследствии был распространён на энергоблок №2 НВАЭС-2, №1 и №2 Ленинградской АЭС-2 и №4 Белоярской АЭС. Он направлен на повышение эксплуатационной надёжности оборудования АЭС, как одного из ключевых приоритетов в подходах к безопасности в госкорпорации «Росатом». Своевременно полученная информация позволяет оптимизировать объёмы технического обслуживания и ремонта оборудования.



В рамках программы тиражирования успешного опыта Концерна «Росэнергоатом» новейшие предиктивные модели внедряются и на энергоблоках №1 и №2 Ленинградской АЭС-2. Это позволяет аналитикам и специалистам станции перевести управление техническим состоянием оборудования на качественно новый уровень.



Особое внимание уделено повышению эксплуатационной надёжности критически важных промышленных систем. Благодаря предиктивной аналитике дефекты могут быть обнаружены на самых ранних стадиях их развития, задолго до того, как смогут повлиять на работоспособность энергоблока. Своевременно полученная информация даёт возможность оптимизировать объёмы технического обслуживания и ремонта, а также значительно снизить риски неплановых остановов.



Успешная реализация этапов внедрения предиктивных систем на Ленинградской АЭС уже подтверждает эффективность выбранного вектора цифровизации. Инструменты предиктивной аналитики помогают минимизировать количество нарушений в работе оборудования, гарантируя стабильность генерации и абсолютный приоритет безопасной эксплуатации атомной станции на годы вперёд.

«В рамках опытной эксплуатации системы предиктивной аналитики удалось доказать эффективность выбранного решения. По результатам пилотного проекта было принято решение о целесообразности расширения типов и количества анализируемого оборудования и необходимости тиражирования системы на аналогичное оборудование других энергоблоков, в том числе, на Ленинградской АЭС-2», - отметил заместитель директора ВНИИАЭС-НТП, директор отделения математического моделирования и тренажеростроения АО «ВНИИАЭС» Андрей Дружаев.

«Использование этих технологий позволит не только повысить безопасность и надёжность работы российских АЭС в целом, но и снизить риски штрафов при неплановых остановах, а также сократить длительность простоев из-за ремонта, свести к минимуму количество нарушений и отказов в работе оборудования», - прокомментировал руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Виктор Царану.

Основным исполнителем работ по проекту является АО «ВНИИАЭС», на базе которого создан дивизиональный центр компетенций по направлению предиктивной аналитики состояния оборудования АЭС.



Как ранее заявлял глава «Росатома» Алексей Лихачёв, «цифра» – не просто тренд, а необходимое качество для любой крупной компании, которая просматривает свои перспективы на десятилетие вперед. Цифровое измерение и атомной энергетики, и большого количества направлений, по которым «Росатом» работает в интересах технологического суверенитета страны, стало абсолютной необходимостью.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. В состав управляющей компании дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» входит 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью около 29,8 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Их проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №3 и № 4 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.