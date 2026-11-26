Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Олег Кожемяко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

«Горный воздух» остается единственным в стране горнолыжным комплексом, расположенным прямо в черте города. Спортивно-туристический комплекс ежегодно устанавливает рекорды по посещаемости. По итогам сезона 2024–2025 годов курорт принял 323 тыс. посетителей. Тогда курорт впервые преодолел отметку в 300 тыс. посетителей. За сезон 2025–2026 годов «Горный воздух» посетили более 326 тыс. человек.

Общая протяженность трасс составляет 48 км. Посетителей поднимают пять канатных дорог в гондольном и кресельном исполнении. На 13 км трасс установлены системы искусственного оснежения, 11 км освещены для вечернего катания. Обустроено 8 туристических троп общей протяженностью 35 км, 6 велотроп и круглогодичный тюбинг-парк.

В 2026 году обустроено 5 новых трасс протяженностью 5,8 км на склонах гор Большевик и Красная. Сейчас на северном склоне горы Красной ведется монтаж системы снегообразования, которая позволит оснежать еще 6 км трасс. Ввод в эксплуатацию запланирован на грядущий горнолыжный сезон.

Горнолыжная инфраструктура развивается и на южном склоне Красной. Частный инвестор осуществляет строительство канатной дороги протяженностью 2 км и проектирование 10 км горнолыжных трасс. Кроме того, в этом году Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приступила к проектированию новой пассажирской подвесной канатной дороги протяженностью 3 км на горе Острая-Север. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2027 год.

«”Горный воздух” – это не просто горнолыжный комплекс, а жемчужина Сахалина и всего Дальнего Востока, важнейший центр инвестиций и развития туризма. Мы планомерно увеличиваем протяженность трасс, совершенствуем инфраструктуру и создаем привлекательные условия для инвесторов. Новые канатные дороги, трассы любого уровня сложности, гостиницы, рестораны сделают наш курорт еще комфортнее для посетителей. В первую очередь эти проекты реализуются для жителей островного региона. Но также стремимся, чтобы с каждым годом как можно больше гостей открывали для себя богатую природу и уникальные возможности Сахалина», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Вице-премьеру доложили также о строительстве на горе Большевик гостиничных комплексов. Инвесторы, реализующие проекты на «Горном воздухе», пользуются возможностями преференциального режима ТОР «Сахалин».

Компания «Хилл Топ» возводит пятизвездочный отель на 380 номеров на нижней площадке Большевика. Сегодня ведутся внутренние работы и обустройство фундамента для второго корпуса гостиницы.

На средней площадке спортивно-туристического комплекса компания «Гамма» строит отель на 608 номеров с рестораном и конференц-залом. Здание адаптируют для гостей с ограниченными возможностями здоровья, включая паралимпийцев. На объекте ведутся работы по остеклению фасадных витражей здания и монтаж внутренних инженерных систем. Обе гостиницы планируют сдать в 2028 году.

На юго-восточном склоне горы Большевик планируется создать пятизвездочный гостиничный комплекс на 125 номеров. Он будет иметь 26 вилл с объектами рекреационной инфраструктуры общей площадью около 10 тыс. кв. метров. Также предусмотрены СПА, тренажерный зал, конференц-зал и рестораны. Строительство находится на стадии предпроектных работ.

Вице-премьеру также представили планы по созданию «Долины Айна» – всесезонного курорта в распадке между горами Красной и Острой. Ключевой идеей является создание туристического хаба для знакомства с богатой природой и достопримечательностями Сахалина. Первые объекты гостиничной инфраструктуры должны ввести в конце 2030 года. Кроме мест проживания, планируется создать СПA- и аквакомплексы, рестораны, центральную площадь, пешеходную улицу и спортивные объекты.

Напомним, в рамках ТОР «Сахалин» по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 92 резидента, 24 проекта уже введены в работу. В экономику региона вложено 56,3 млрд рублей инвестиций, создано более 3,4 тыс. рабочих мест, создается еще 8,5 тыс.

На «Горном воздухе» проекты с помощью ТОР реализуют более 30 инвесторов. Резидентам ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди них – нулевые налоги на землю первые 3 года, на имущество и прибыль – первые 5 лет, сниженные ставки по указанным налогам с 6-го по 10-й годы реализации проекта, а также возможности предоставления земли, инфраструктурной и других видов поддержки.

«На “Горном воздухе” областью реализуется большая программа по развитию туризма совместно с Правительством Российской Федерации. В этом году у нас к 40 действующим километрам трасс добавятся еще пять. В этом году мы завершаем строительство канатной дороги. В первом квартале следующего года она будет сдана в эксплуатацию. Начали проектировать дорогу таким образом, чтобы до 2030 года у нас было сто километров трасс. С Олегом Николаевичем обсудили программу, чтобы на Дальнем Востоке появился большой горнолыжный курорт, который мог бы составить конкуренцию другим курортам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, стать любимым местом отдыха для дальневосточников», – рассказал Валерий Лимаренко.