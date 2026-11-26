Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Олег Кожемяко провел совещание по вопросам социально-экономического развития Сахалинской области.

«Экономика островного региона растет за счет положительной динамики в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, строительном и транспортно-логистическом комплексах, торговле. Так, промышленное производство за девять месяцев текущего года выросло на 10,6%. Ведется работа по реализации мастер-плана Южно-Сахалинской городской агломерации. Ведутся ключевые проекты по Единой президентской субсидии. Продолжаются программы по предоставлению льготной “дальневосточной ипотеки” и созданию доступного арендного жилья. Сегодня мы посетили ряд объектов. Ознакомились с проектом модернизации морского порта Корсаков, увидели первый в стране дронопорт Пушистый и посмотрели, как идет развитие беспилотной авиации, посетили совхоз “Корсаковский”. Обсудили с руководством региона развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры, имеющих большое значение для экономики и социальной сферы островного региона. Сейчас на совещании мы обсудим другие вопросы, которые необходимы для дальнейшего развития региона. Мы, в свою очередь, готовы содействовать региону в том, чтобы он и дальше динамично развивался, чтобы улучшалась жизнь людей», – открыл совещание Олег Кожемяко.

В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской городской агломерации завершено строительство двух двухпутных вставок на участке железной дороги от станции Христофоровка до станции Новоалександровка и шести транспортно-пересадочных узлов, а также приобретено восемь вагонов локомотивной тяги в целях обновления подвижного состава акционерного общества «Пассажирская компания «Сахалин».

Реализуются ключевые социальные программы – Единая президентская субсидия, «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», доступное арендное жилье. Благодаря Единой президентской субсидии построено 135 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. «Дальневосточной ипотекой» воспользовалось более 11,3 тыс. семей. Около 23 тыс. человек получили земельные участки, в том числе 6,5 тыс. уже оформили их в собственность. По программе «Доступное арендное жилье» в рамках лимита Сахалинской области (1821 квартира) уже переданы гражданам 1497 квартир, в том числе 1152 квартиры в Южно-Сахалинске и 345 квартир в селе Троицком. В 2027 году планируется ввод и передача еще 324 квартир.

В регионе с мерами государственной поддержки реализуется 219 инвестиционных проектов на общую сумму 397,3 млрд рублей. Фактически осуществленные инвестиции составляют 180,2 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 66 проектов. Создано более 8,5 тыс. рабочих мест.

Одной из ключевых тем совещания стало обновление парка Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» судами отечественного производства. В период с 2026-го по 2030 год для нужд авиакомпании планируется поставка импортозамещенных пассажирских самолетов RRJ-95NEW-100 («Суперджет-100»), а также вертолетов Ми-171А3 – многоцелевых судов, разработанных специально для полетов над открытым морем на значительном удалении от береговой линии. Прорабатывается вопрос о включении в план поставок нового регионального пассажирского самолета российского производства Ил-114-300 для выполнения перевозок по социально значимым маршрутам в ДФО. Программа социально значимых авиамаршрутов на Дальнем Востоке выполняется с 2021 года, и по этой программе Единой дальневосточной авиакомпанией было перевезено 2 млн 125 тыс. пассажиров. Эффективность и востребованность этой программы растет.

«Сахалинская область готовится принять три вертолета Ми-171А3. Планируем их использовать для перелетов между Камчаткой и Северо-Курильском, Шикотаном и Кунаширом, Южно-Сахалинском, Шахтерском и Александровском-Сахалинским. Это российские вертолеты, оснащенные современным навигационным оборудованием и способные выполнять полетные задачи в условиях тумана, сильных осадков и плохой видимости. Именно в островном регионе летом этого года началась эксплуатация первых судов этой модели. Сейчас они успешно перевозят грузы и специалистов на нефтегазовые месторождения в Охотском море. Также ожидается, что в будущем году для обслуживания межрегиональных рейсов авиакомпания “Аврора” впервые получит четыре отечественных пассажирских самолета “Суперджет-100”», – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По итогам осмотра морского порта Корсаков и презентации проекта по его развитию состоялось обсуждение дальнейших планов по модернизации важного транспортного узла. В рамках создания логистического технопарка в порту уже завершили реконструкцию пяти причальных сооружений Рыбного порта и приступили к дноуглубительным работам, которые планируют закончить до 2030 года. В результате будут созданы подходной канал и операционные акватории Рыбного порта и Южного погрузрайона. В порт смогут заходить крупнотоннажные суда, в том числе рыбопромыслового флота. Также в порту запланированы реконструкция причалов Южного погрузрайона, автодорожного моста и возведение волнозащитного мола. Реализация проекта увеличит пропускную способность и грузооборот морского порта и позволит ему получить статус глубоководного порта-убежища. После модернизации морской порт Корсаков планируется интегрировать в опорную сеть Трансарктического транспортного коридора.

Олегу Кожемяко доложили об исполнении Программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Она реализуется с 2018 года и направлена на адаптацию сетевой инфраструктуры к локальным климатическим условиям и повышение надежности энергоснабжения региона. Программа охватывает линии электропередачи и подстанции напряжением от 35 до 220 кВ. За период 2018-2025 годов обновлено 16 объектов: построено и реконструировано более 200 километров высоковольтных линий электропередачи, в Южно-Сахалинске модернизированы подстанции «Промузел», «Южная» и «Южно-Сахалинская», смонтированы резервные источники энергоснабжения в селе Озерском Корсаковского района и селе Восточном Макаровского района. На реализацию мероприятий ПОУРЭК уже направлено более 13,2 млрд рублей.

На совещании обсуждались перспективы строительства второй очереди ГРЭС-2, проектирование которой планируют завершить в 2027 году. Отдельно были представлены проекты по развитию энергетики Курильских островов. Губернатор Валерий Лимаренко рассказал, что в селе Малокурильском на острове Шикотан готовят к вводу в эксплуатацию первую в России электростанцию с газодизельными установками российского производства. Ее мощность составит 5,3 МВт. Потребителями станут жители Шикотана, предприятия рыбоперерабатывающей отрасли и туристические объекты. На плановый режим работы станция должна выйти в четвертом квартале 2027 года. Кроме того, ведется проектирование еще двух энергоцентров на островах Шикотан и Кунашир с котельными на газодизельных установках, специально разработанных на «Коломенском заводе» для курильских проектов.

Также участники совещания обсудили инфраструктурные проекты, в том числе строительство автомобильных дорог и улучшение аэропортовой инфраструктуры в области.