В Искитиме Новосибирской области построят котельную Южного микрорайона и тепловую сеть для подключения к централизованной системе теплоснабжения. Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика» ищет подрядчика на открытом конкурсе в электронной форме. Начальная цена контракта составляет почти 1,9 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы пройдут на улице Молдавской. Новая отопительная котельная должна покрыть тепловую нагрузку жилого фонда и социально-бытовых объектов в микрорайонах Южный и Подгорный. Проект предусматривает строительство комплекса котельной, прокладку тепловых сетей, подключение инженерных систем и последующий ввод объекта в эксплуатацию.

Расчётная тепловая мощность котельной составит 89,658 МВт. Подрядчик должен завершить работы за 645 календарных дней с даты заключения контракта. Заявки на участие принимают до 14 декабря 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.