ПАО «Россети Юг» объявило конкурс на реконструкцию подстанции 110 кВ «Каменка» в Краснодарском крае. Начальная цена договора составляет около 1,3 млрд рублей с учетом НДС, сообщает портал RosTender.info.

Подрядчик заменит два трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый на оборудование по 16 МВА. В договор также входят поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также испытания смонтированных устройств.

Заказчик принимает заявки до 10 декабря 2026 года. Работы стартуют после заключения договора, срок окончания – 30 марта 2028 года. Исполнитель передаст заказчику законченный реконструкцией объект и документы, необходимые для его эксплуатации. Конкурс проходит в электронной форме.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.