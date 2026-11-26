В Лаишевском муниципальном районе Татарстана капитально отремонтируют участок дороги «Казань – Оренбург» – Боровое Матюшино. ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» объявило открытый конкурс на выполнение работ с начальной ценой 2,4 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Участок протяжённостью 3,358 км проходит от км 5+712 до км 9+070. Помимо ремонта дорожного покрытия, проект включает устройство подпорной стенки, организацию дорожного движения и светофорного объекта.

Заявки на участие принимают до 11 декабря 2026 года. Победитель должен завершить работы до 25 ноября 2027 года, а обязательства по контракту исполнить до 20 декабря 2027 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Республики Татарстан.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.