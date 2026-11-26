Состоялась рабочая встреча губернатора Ульяновской области Алексея Русских и генерального директора «Россети Волга» Александра Гаврилова, в рамках которой стороны обсудили вопросы модернизации и развития электросетевого комплекса региона.

В текущем году на техническое обслуживание и ремонт энергообъектов компании в регионе выделено более 622 млн рублей. Эти средства позволили провести капитальный ремонт более четырех тысяч километров воздушных линий электропередачи, а также свыше 580 трансформаторных подстанций.

«В Ульяновской области продолжается работа по повышению надежности энергетической инфраструктуры. Бесперебойное энергоснабжение формирует основу для дальнейшего социально-экономического развития региона, создает безопасность и комфорт для жителей Ульяновской области. Поэтому важно не просто проводить капитальный ремонт оборудования, необходимо проводить реконструкцию и строительство новых объектов системы энергоснабжения с внедрением новых технологий и использованием современных материалов», – отметил Алексей Русских.

В ближайшие пять лет компания «Россети Волга» намерена инвестировать в электросетевой комплекс региона порядка 17 млрд рублей. Эти средства планируется направить на реконструкцию и строительство подстанций, развитие распределительных сетей, а также закупку специализированной техники.

«Своевременная модернизация сетевого комплекса позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей области. Реализация инвестиционной программы также позволяет создавать запас прочности на перспективу», – рассказал Александр Гаврилов.

В ходе встречи также были затронуты вопросы технологического присоединения новых объектов. С начала года к сетям «Россети Волга» было подключено более 1,3 тыс. объектов, среди которых – фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения и другие социально значимые объекты суммарной мощностью более 42,7 МВт.