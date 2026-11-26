В Россошанском и Бобровском районах Воронежской области объявлены конкурсы на корректировку проектно-сметной документации и строительство полигонов твердых коммунальных отходов. Заказчиком работ выступает региональное Министерство ЖКХ и энергетики, сообщает правительство Воронежской области.

В Россошанском районе планируется построить полигон мощностью 84,3 тыс. тонн отходов в год. На него будут поступать отходы, прошедшие сортировку и выделение вторичных материальных ресурсов на существующем мусоросортировочном комплексе. Объявленная цена контракта составляет 1,7 млрд рублей. Завершить строительство необходимо до конца октября 2028 года.

В Бобровском районе создадут комплекс мощностью 40,4 тыс. тонн в год с участками сортировки и захоронения отходов. Объект предназначен для приема ТКО от жилых домов, общественных зданий, предприятий торговли и общепита, а также уличного, садово-паркового мусора, строительных и промышленных отходов IV–V классов опасности. Цена контракта — 1,07 млрд рублей, срок завершения строительства — до конца августа 2028 года.