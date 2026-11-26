«Россети Новосибирск» наращивают динамику по технологическому присоединению к электросетям . По итогам трех кварталов 2026 года энергетики подключили более 4,7 тысячи объектов общей мощностью почти 232 МВт. Этот показатель на 25 % превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

В числе объектов, подключенных к электросетям компании, промышленные предприятия, агрокомплексы , инфраструктурные объекты и значительный объем жилищного домостроения . Электроснабжение получают как действующие площадки, расширяющие свои производственные мощности, так и новые проекты, обеспечивающие устойчивое экономическое развитие региона.

Отдельное внимание «Россети Новосибирск» уделяют социальной сфере: специалисты разрабатывают оптимальные схемы и подготавливают электросетевую инфраструктуру для надежного электроснабжения школ , поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и объектов жизнеобеспечения. Многие из этих проектов реализуются в рамках национальных проектов и государственных программ и имеют высокое значение для жителей Новосибирской области.

Уверенный рост демонстрирует и портфель будущих проектов. С начала года энергетики заключили почти пять тысяч новых договоров на подключение электроэнергии суммарной мощностью свыше 341 МВт – это в 1,2 раза выше уровня прошлогодних показателей в третьем квартале. В числе перспективных проектов – подключение нового корпуса гимназии, модульной котельной, а также крупных инвестиционных и промышленных площадок. Обеспечение мощностью этих объектов позволит создать новые рабочие места, будет способствовать развитию социальной сферы и притоку инвестиций в экономику Новосибирской области.