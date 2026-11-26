АО «Электросети Кубани» объявило аукцион на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по линии электропередачи к подстанции «Лучистая» в Новороссийске. Извещение о закупке № 32616621857 опубликовано 25 ноября 2026 года. Начальная цена договора составляет почти 707 млн рублей.

Проект предусматривает строительство линии 110 кВ протяжённостью 15 км. Она соединит подстанцию «Лучистая» с действующей ВЛ «Кирилловская» — «Солнечная» через отпайку. В этот лот входят работы по строительству воздушной линии и сопутствующих объектов связи. Согласно карточке закупки, заявки принимаются до 10 декабря, итоги планируется подвести 25 декабря.

Устройство фундаментов и опор, а также рекультивация земель вынесены в отдельную закупку с начальной ценой около 314,9 млн рублей. Подстанцию «Лучистая» открыли в апреле 2025 года в селе Мысхако.