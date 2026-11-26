Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 8 АЭС «Тяньвань», которая расположена в китайской провинции Цзянсу на берегу Желтого моря.

Ядерное топливо включая стартовую загрузку и некоторое количество тепловыделяющих сборок, поставленных в резерв, было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома»). Поставка выполнена в рамках контракта АО «ТВЭЛ» на топливообеспечение энергоблоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань», которые строятся по российскому проекту на базе реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+.

После ввода в эксплуатацию энергоблока №8 АЭС «Тяньвань» станет крупнейшей в мире атомной электростанцией с установленной мощностью порядка 9 ГВт и войдет в десятку самых мощных электростанций в мире, уступая только крупнейшим ГЭС Китая и Южной Америки. При этом шесть из возьми энергоблоков АЭС «Тяньвань» будут построены по российскому дизайну с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.

Помимо АЭС «Тяньвань», новые блоки ВВЭР-1200 также сооружаются на АЭС «Сюйдапу» в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

«Исполняя контракт с китайскими партнерами, мы вышли на рекордные объемы поставок ядерного топлива в одну страну в течение года. С конца 2025 года уже поставлены три активных зоны ВВЭР-1200 для энергоблоков 7-8 АЭС «Тяньвань» и энергоблока №3 АЭС «Сюйдапу». До конца 2026 года должна быть изготовлена и пройти приемку заказчика стартовая загрузка реактора для энергоблока №4 АЭС «Сюйдапу». Несмотря на беспрецедентные объемы поставок, мы считаем, что наше сотрудничество имеет еще больший потенциал для развития, включая другие продукты, помимо топлива ВВЭР», - отметил вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Антон Иванов.

Контракт на поставку ядерного топлива для энергоблоков № 7,8 АЭС «Тяньвань» был подписан в июле 2019 году между АО «ТВЭЛ» и китайскими заказчиками в лице Сунэнской Ядерной Энергетической Корпорацией CNSP и Китайской Корпорацией Ядерно-Энергетической Промышленности CNEIC (обе компании входят в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC).

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время в стадии реализации два энергоблока российского проекта с реакторной установкой ВВЭР-1200 – блок №7 готовится к передаче в коммерческую эксплуатацию, на блоке №8 осуществляются пусконаладочные работы. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему Китая миллионы киловатт энергии. В июне 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом», с китайской – предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион «Росатома» выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались в мае 2021 года.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, дивизион обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе АО «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.