С января по сентябрь 2026 года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 25 жилых комплексов (ЖК) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила 16,6 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики обеспечили электроэнергией 10 жилых комплексов в Красносельском, Московском, Красногвардейском, Курортном, Выборгском, Калининском и Василеостровском районах. В числе крупных объектов – ЖК бизнес-класса «Большая Охта» и клубный дом Talento.

В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение к сетям 15 ЖК в Ломоносовском, Кингисеппском, Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах. Среди них – два корпуса жилого комплекса «Авалон» и девять многоквартирных домов ЖК «Верен Норт».

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», а также с помощью мобильного приложения «Россети».