Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» за 10 месяцев 2026 года подключили к электрическим сетям девять социально значимых объектов.

Учреждения и инженерная инфраструктура построены в том числе в рамках национальных проектов и региональных программ развития. Суммарно новым потребителям выдано почти 1,3 мегаватта мощности. Для этого энергетики смонтировали около одного километра линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ.

Одним из крупнейших подключенных объектов стал Ледовый дворец в городе Карачаевске, торжественное открытие которого запланировано на конец этого года. Кроме того, специалисты обеспечили электроэнергией детскую школу искусств в поселке Эркен-Шахар, здание Дома культуры в поселке Новый Карачай и малый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Курджиново. Спортивные и культурные учреждения станут доступны для более чем 37 тысяч жителей этих населенных пунктов.

Энергетики также выдали необходимую мощность двум учреждениям здравоохранения – районной поликлинике в ауле Псыж и поликлинике в станице Кардоникской. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи почти для 70 тысяч жителей республики.

Помимо этого, выполнен комплекс мероприятий для технологического присоединения крупной парковой зоны в ауле Абаза-Хабль, насосной станции в селе Важное и системы уличного освещения в ауле Кубина.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.