Более 200 млн рублей вложили энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго — РЭС» в модернизацию систем сбора и передачи информации в этом году. Эти системы помогают быстрее и качественнее управлять электрическими сетями.

Специалисты провели работы на 6 подстанциях региона напряжением 110 кВ. Мероприятия включали в себя замену сетевого оборудования, систем гарантированного питания, измерительных преобразователей, контроллеров присоединений, серверов и других важных элементов системы.

Основная задача современных программно-технических комплексов — собрать максимально полную информацию о работе подстанционного оборудования, обработать её и передать в Центр управления сетями (ЦУС).

«Это своего рода нервная система электроэнергетики. С её помощью данные мгновенно поступают в ЦУС. В случае нарушения работы оборудования не требуется направлять оперативный персонал непосредственно на объект, чтобы понять, что произошло. Все детали уже под рукой. Новые комплексы дают возможность быстро принимать решения, управлять режимами работы оборудования, прогнозировать нагрузки и восстанавливать нормальный режим работы энергообъекта дистанционно», — пояснил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник ЦУС филиала «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго — РЭС» Александр Сибиряков.

Главная задача, которую помогает решать модернизация питающих центров — обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей. В частности, новые системы сбора и передачи информации позволяют сократить время на устранение нештатных ситуаций, а также отслеживать качество передаваемой электроэнергии за счёт контроля параметров сети.

Обновление систем сбора и передачи информации на подстанциях в Кузбассе является частью системной работы компании «Россети Сибирь».